Real Madrid’den Vinicius Junior kararı

Real Madrid’de bu sezon geleceği sıkça gündeme gelen Vinicius Junior hakkında kulüp cephesinden yeni bir adım geldi.

Radio Marca’nın haberine göre, Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor. Perez’in, Vinicius Junior ile mümkün olan en kısa sürede yeni bir sözleşme imzalamayı hedeflediği belirtildi.

25 yaşındaki futbolcunun Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Kulüp yönetiminin, oyuncunun uzun vadeli planların önemli bir parçası olduğu görüşünde birleştiği ifade ediliyor.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 24 maçta görev alan Vinicius Junior, 5 gol atarken 8 de asist yaptı.