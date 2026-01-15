Real Madrid’e bir şok daha

Real Madrid, ikinci lig takımı Albacete’ye 3-2 mağlup olarak İspanya Kral Kupası’ndan elendi ve teknik direktör Xabi Alonso'yla yollarını ayırmasının ardından bir şok daha yaşadı.

Carlos Belmonte Stadı’nda oynanan son 16 turu maçında Albacete, Real Madrid'i ağırladı.

Albacete, 42. dakikada Javi Villar, 82 ve 90+4. dakikalarda Jefte Betancor'un golleriyle 3-2 galip geldi.

Geçici teknik direktör Alvaro Arbeloa yönetiminde sahaya çıkan Madrid ekibinde Franco Mastantuono 45+3. dakikada, Gonzalo Garcia 90+1. dakikada fileleri havalandırdı.

Real Madrid’de milli futbolcu Arda Güler, mücadelede 90 dakika görev yaparken ikinci golün pasını verdi.

İkinci ligde 17. sırada bulunan Albacete, kulüp tarihinin en önemli galibiyetlerinden birine imza atarak adını çeyrek finale yazdırdı.