Real Madrid’e Kylian Mbappe şoku

İspanyol devi Real Madrid, kritik döneme girilirken önemli bir eksikle karşı karşıya. Fransız yıldız Kylian Mbappe, sol dizindeki problemler nedeniyle sahalardan uzak kalacak.

Mbappe’nin acil durumlarda dahi takıma yardımcı olamayacak durumda olduğu ve sakatlığın beklenenden uzun sürebileceği ifade edildi.

İspanyol basınından Marca'nın aktardığı bilgilere göre, Mbappe dizindeki sorunlar tamamen ortadan kalkana kadar dinlendirilecek.

Real Madrid cephesinde hedef, takımın turu geçmesi halinde mart ayının ikinci haftasında oynanacak Şampiyonlar Ligi bir sonraki tur maçlarına Fransız yıldızın yüzde 100 hazır olması.

Haberde, Mbappe’nin yaşadığı sakatlık sürecinin yönetiminden tam anlamıyla memnun olmadığı da vurgulandı.

25 yaşındaki oyuncunun, benzer problemlerin tekrar etmemesi adına bu kez geçici çözümler yerine sorunu tamamen ortadan kaldıracak bir plan uygulanmasını istediği belirtildi. Amaç, sezonun en kritik bölümüne fiziksel olarak en üst seviyede girebilmek.

BENFICA MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Mbappe’nin Benfica karşısında sahada olmayacağı kesinleşirken, bu durum Real Madrid’in hücum hattında ciddi bir boşluk yaratacak. Her ne kadar Vinícius Júnior sezonun en formda dönemlerinden birini geçiriyor olsa da, Madrid ekibi Mbappé’nin bu sezon sağladığı 38 gollük doğrudan katkıdan mahrum kalacak.

Teknik ekip açısından önemli bir eksik olarak değerlendirilen Mbappe’nin yokluğu, Real Madrid’in hücum planlarını yeniden şekillendirmesini zorunlu kılıyor. Kulüp cephesinde ise öncelik, yıldız oyuncunun kısa vadeli riskler alınmadan sezonun kalan bölümüne sağlıklı şekilde hazırlanması.