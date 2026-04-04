Real Sociedad - Levante maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya LaLiga’da günün dikkat çeken mücadelelerinden biri futbolseverleri ekran başına toplayacak. Real Sociedad - Levante maçı, LaLiga 30. hafta programı kapsamında oynanacak. Özellikle “Real Sociedad - Levante maçı saat kaçta” ve “Real Sociedad - Levante hangi kanalda” soruları, maç öncesinde en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.

Karşılaşma öncesinde iki takımın lig tablosundaki konumu da merak ediliyor. Bu nedenle yayın bilgileri kadar Real Sociedad puan durumu ve Levante puan durumu da futbolseverlerin yakından takip ettiği konular arasında bulunuyor.

REAL SOCİEDAD - LEVANTE MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Sociedad - Levante maçı, saat 15:00’te başlayacak. Günün erken saatlerde oynanacak LaLiga karşılaşmalarından biri olan mücadele, hafta sonu maç programında dikkat çeken eşleşmeler arasında yer alıyor.

REAL SOCİEDAD - LEVANTE MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Real Sociedad - Levante maçı, S Sport 1 ekranlarında yayınlanacak. Karşılaşma, paylaşılan bilgiye göre canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

REAL SOCİEDAD VE LEVANTE PUAN DURUMU

Paylaşılan puan durumuna göre Real Sociedad, 29 maç sonunda 38 puanla 7. sırada yer alıyor. Takımın 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyeti bulunurken, attığı ve yediği goller sonrasında averajı -1 olarak görünüyor. Levante ise 29 maçta topladığı 26 puanla 19. sırada bulunuyor. Levante’nin 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyeti yer alırken, averajı -14 seviyesinde bulunuyor. Bu tablo, maç öncesinde Real Sociedad’ın üst sıralar, Levante’nin ise alt sıralardan çıkış hedefi açısından önemli bir karşılaşmaya işaret ediyor.