Recep Karatepe: “Daha çok pozisyon üreten bir takım olmak için elimizden geleni yapacağız”

Gençlerbirliği Tekin Direktörü Recep Karatepe, Boluspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Bundan sonraki maçlarda çok daha farklı daha ileride oynayan daha çok pozisyon üreten bir takım olmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Trendyol 1. Lig’in ikinci haftasında Gençlerbirliği, sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Tekin Direktörü Recep Karatepe, açıklamalarda bulundu. Karatepe, oyun genelinde üstünlüğün Gençlerbirliği’nde olduğunu belirterek, “Çalıştığımız duran toptan pozisyon bulacağını düşündüğümüz Boluspor maalesef 1-0 duran topla önüne geçti. Daha sonra oyunun hem enerjisi hem kendi isteğimiz pozisyonlar açısından da üretken bir takımdık. Oyunu hiç bırakmadık. Genel anlamda takımın tavrı, oyun iştahı, takımın disiplini benim için tatmin edici. Sadece skora yansımadı bu. Önümüzdeki Iğdır maçında bunu skorla destekleyip yolumuza devam edeceğiz. Sadece bu tip oyunlarda bizim için önemli olan oyunun akıcılığı. Maalesef oyunun akıcılığı ile ilgili biraz sıkıntı yaşıyoruz yüzde 65 topa sahip olup çok oyunun durduğu zaman ister istemez ritminiz bozuluyor. Bu da birazcık hem izleyenler açısından hem oynayanlar için sıkıntılı bir süreç getiriyor. Dolayısıyla gol bulmakla sıkıntı çekiyorsunuz. Hakemlerin ya da oyuncuların bu anlamda izleyicilere daha zevkli bir müsabaka izletmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda çok daha farklı daha ileride oynayan daha çok pozisyon üreten bir takım olmak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.