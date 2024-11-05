Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te resmi törenle karşılandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Erdoğan'ın aracına atlı askerler eşlik etti.

Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caparov'un yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Erdoğan daha sonra tören mangasını selamladı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Caparov, askeri geçidi izledi.

Tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caparov, daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Fotoğraf: AA

Törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da katıldı.