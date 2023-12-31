Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde hastaya cinsel saldırı iddiası

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 29 yaşındaki Z.Ş. isimli kadın hasta doktor C.E’nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp serbest bırakılan doktor hakkında inceleme başlatıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 29 yaşındaki Z.Ş. isimli kadın hasta doktor C.E’nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. Z.Ş.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan doktor C.E. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. RTEÜ Rektörü Prof.Dr. Yusuf Yılmaz, doktorla ilgili Tıp Fakültesi Dekanı’nın inceleme başlattığını belirtirken, Z.Ş.’nin avukatı Eren Keskin, “Doktor kamu görevinin kendisine verdiği görevi de istismar ederek bir kadına cinsel saldırıda bulunmuştur hastasına ve bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi. Doktor C.E ise “Tamamen iftira. İddiaları reddediyorum gerekirse dava açacağım. Daha önce psikolojik sorunları olmuş başkaları hakkında da iftira da bulunmuş” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli beyin cerrahi doktoru C.E. hakkında Z.Ş. adlı 29 yaşındaki kadın hasta, doktorun kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Doktor hakkında hem Rize Cumhuriyet Savcılığı’na hem de üniversite hastanesine şikayet başvurusunda bulunan Z.Ş. şikayet dilekçesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"06.12.2023 günü saat 14:00'da yaşamış olduğum sırt ağrısı şikayetleri nedeni ile Rize Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi’nde kontrol olmak için doktor C.E.'den randevu aldım. Randevu saatinde hastanede hazır bulundum. Doktor C.E.'nin muayenehanesine girdim, 'neyin var' diye sordu. Ben de sadece sırt ağrılarım olduğunu söyledim. Bana MR çektirmemi sonucuna göre tedavi uygulayacağını belirtti. MR randevusu aldım 27.12.2023 günü annemin kontrolü sebebi ile hastaneye gittim. Aynı gün MR sonuçlarımı göstermek için tekrar doktorum C.E.'nin görev yaptığı Beyin Cerrahi Servisi’ne gittim. Muayene sıramı aldım doktor C.E.'nin polikliniğine girdim. MR sonucunu kendi ekranın da görüntüledi ve bana omur iliğimde sıvı birikmesi olduğunu söyledi. O sırada bir reçete yazdığını bu yazdığı reçetedeki ilaçları hemen alıp gelmemi söyledi. Ben de hızlı bir şekilde belirttiği ilaçları aldım. Tekrar polikliniğe gittim. Beni görünce 'geldin mi' dedi ve odasının kapısını çekerek 'hadi gidelim' dedi. Ben de kendisini takip ettim. Beyin Cerrahi Servisi’ne girdik, ikinci odaya geçmemi söyledi, doktor ve asistanların dinlenme odası olduğunu gördüm ve odaya girdim. Arkamdan doktor C.E. geldi kapıyı kapattı ve içeriden kilitledi ve koltuğa yüz üstü uzanmam gerektiğini söyledi. Ayakkabılarımı ve üzerimde ki sweatimi çıkarmam gerektiğini öyle daha rahat edeceğimi söyledi. İkisini de çıkarmadım ve yüz üstü koltuğa uzandım.”

İfadesinin devamında bahsettiği anlara ilişkin başka detaylar da veren Z.Ş., “Daha sonra bana telefon numarasını verdi yaptığı tedavinin sonuçlarını öğrenmek için kendisi ile iletişime geçmemi söyledi. Daha sonra kilitlediği kapıyı açtı içeriye yeşil kıyafetli bir hastane personeli girdi ve bana bir hafta sonra aynı gün saatte kontrole gelmem gerektiğini geldiğimde kendisini bulamazsam başka bir doktora kontrol edilmemem gerektiğini söyledi. Ben de tamam diyerek odadan hızlı bir şekilde çıktım. Yaklaşık odada bir saatten fazla bir süre kaldım. Yaşadıklarımın şokuyla hastaneden çıkışı bulamadım. Kapıda birinden yardım istedim önce hastanenin güvenlik şefine daha sonra başhekime kadar gittim. Daha sonra şikayetçi olmak için polis merkezine gittim. Olay ile ilgili olarak beni birden fazla kez ve uzun süreli olarak göğüslerime kalçalarıma ve vücudumun farklı bölgelerine ovalamak suretiyle cinsel saldırıda bulunan C.E isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim."

"RTEÜ DEKANLIĞINA ŞİKAYETİ İLETTİK"

Z.Ş.'nin şikayetinin ardından Rize Cumhuriyet Savcılığı’nın kararıyla cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen doktor C.E’yi gözaltına alındı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık, Memurin Muhakematı Hakkında Kanun kapsamında soruşturmanın yürütülebilmesi için RTEÜ Rektörlüğü’nden soruşturma izni istedi.

RTEÜ Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özcan Yavaş, olayla ilgili ANKA haberin sorusuna, "Bu olayda suçlanan doktor arkadaşımız RTEÜ öğretim görevlisi olması nedeniyle bize yapılan şikayet konusunu biz direkt RTEÜ TIP Fakültesi Dekanlığına ilettik. Konuyla ilgili soruşturmayı orası yürütüyor" dedi.

RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ise, "İddia konusu olay 2 gün önce olmuş. Kişi karakola gidip şikayetçi olmuş, adli süreç başlamış. Ayrıca hastaneye de dilekçe ile dün başvurdu. Üniversite personeli olduğu için Tıp Fakültesi dekanlığına evrak ulaştırıldı. Dekan bey inceleme başlattı" ifadelerini kullandı.

"ÖNCEDEN KAPALI ŞİMDİ İNANILMAZ AÇIK BİR KADIN İFTİRA ATIYOR"

Cinsel istismarla suçlanan doktor C.E. ise şunları söyledi:

"Tamamen iftira. İfade verdim iddiaları reddediyorum gerekirse dava açacağım. Tamamen iftira, ifademde de belirttim servise götürmek de yok, savcılıkta ifadem de var. Daha önce psikolojik sorunları olmuş başkaları hakkında da iftira da bulunmuş. İntihar girişimi var psikolojik sorunları var. Rize'de 17 senedir hizmet veriyorum. Ben şunu söylüyorum kadını araştırın hayat sürecini nasıl bir yapıda olduğunu görün kapalı bir kadın sonra inanılmaz açık bir kadın başkalarına aynı şeyleri yaşatmış bir kadın. Bahsettiği konu halka açık bir yer içeri giren çıkan var böyle bir senaryonun gerçekleşmesi mümkün değil. İfadesinde zaten söylüyor başka bir odaya gittim geldim beni bekliyor. Taciz edilen biri odada bekler mi? Bir elemanınız gelirse anlar bunu zaten. Yani biri çamur attığında buna sahip çıkılmaması lazım. Ben anlatayım olayı görsün kamera kayıtları var bunu emniyet aldı. Benim saklayacak bir şeyim yok çünkü her şey ortada. Burada anlamadığım bir iftira var nedir sebebi onu anlayamadım. Kadın belli ki bunu alışkanlık haline getirmiş. Daha önce de bunu yapmış normal bir psikoloji de değil. Yapmadığım bir şeyi niye iftira atıyor. Bununla ilgili iğne yaptı diye bir rapor var mı? Şimdi desem ki siz bana iğne yaptınız bununla ilgili emniyette böyle bir rapor var mı? Dediklerinin hepsi safsata ve yalan. Muhabiriniz varsa gelir anlatırım ben toplumda saygın bir doktorum."

"BU KORKUNÇ BİR OLAY SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Cinsel istismara uğradığını iddia eden Z.Ş’nin avukatı olan İnsan hakları derneği (İHD) Genel Başkanı Eren Keskin, şunları söyledi:

"Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzun zamandır doktoru olan C.E. tarafından 27 Aralık’ta cinsel saldırıya uğrayan bir mağdur bizlere ulaştı. Gerçekten yaşanan olay çok korkunç, üniversitede cerrahi bölümünde görevli olan doktor C.E., mağduru bir odaya alarak 'kas sistemini gevşeteceğim' söylemiyle cinsel saldırıda bulunmuştur. Mağdur kadın aynı gün savcılığa başvurmuştur, suç özellikle T:CK: 102/1 ve 102/3 b'de tanımlanan suçu oluşturmaktadır. Doktor kamu görevinin kendisine verdiği görevi de istismar ederek bir kadına cinsel saldırıda bulunmuştur hastasına ve bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız."