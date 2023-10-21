Recep Uçar: "Bu sezon 3 gol atarak kazandığımız ilk maç oldu"

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, 3-1’lik Çaykur Rizespor galibiyeti sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu sezon 3 gol atarak kazandığımız ilk maç oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 9. hafta maçında Kayserispor, evinde Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ederek, "Milli takım arası sonrası açıkçası ben, oyuncularım ve ekibim yeni bir başlangıç olarak görüyorduk. Bunun çok sebepleri vardı. Çünkü transferin son günü tahta açılmış, birkaç oyuncu aramıza katılmış ve sakatlıkları devam eden çok sayıda oyuncumuz vardı. Gerek onların iyileşmeye başlaması, yavaş yavaş aramıza katılması, biraz da yeni oyuncuların adaptasyon sorunlarını alıp fiziksel eksikliklerin giderilmesi açısından milli maç arasını yeni bir başlangıç olarak görüyorduk. Bundan dolayı da iç sahamızda alacağımız ilk galibiyet bizim için çok değerliydi. En başta bugün sahada kazanma arzusunu ortaya koyan, disiplin dışına hiç çıkmayan oyuncularımı kutluyorum. Çok istekli ve arzuyla başladığımız bir ilk yarı. Gole kadar kaçırdığımız iki net pozisyonumuz var. Sonrasında gol bulduk. Belki gol sonrası bir 10 dakikalık bölüm biraz daha geride kaldığımız bölüm. Fakat ikinci yarıya da aynı arzu ve istekle başladık. Penaltıya kadar da net gol kaçırdığımız bir oyun. 2-0’dan sonra belki bizim adımıza olumsuz olacak şey, golü çabuk yememiz. 5 dakika içinde yememiz ister istemez rakibin direncini biraz daha artırdı. Yine de her ne kadar tedirgin olsak da oyuncular sakin kalmayı becerdi. Neticesinde de son dakikalarda Thiam ile bulduğumuz golle de bu sezon 3 gol atarak kazandığımız ilk maç oldu. Belki 3 gol attık, kaçırdığımız net pozisyonlara baktığımızda 4-5 tane net pozisyon kaçırdığımız bir oyun. Rizespor gibi ligin en flaş ekibinden 3 golle alınan net galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Deplasmanda daha çok puan getirmemiz lazım. Hatayspor maçında da onların desteğine çok ihtiyacımız var. Umarım bundan sonraki süreçte gerek katılan arkadaşlarım gerekse sakat oyuncularımızın iyileşerek aramıza katılmasından sonra bunu başlangıç alıp bundan sonrasında hem oyun hem puan anlamında inşallah yukarı doğru ivmelenen bir Kayserispor izletmek benim en büyük arzumdur" diye konuştu.