Recep Uçar: Fenerbahçe karşısında arzu ettiğimiz skoru almak istiyoruz

Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar, "Hazırlanabildiğimiz en iyi şekilde hazırlanıp kendi uygulamak istediğimiz oyunu sahaya yansıtabilmek ve Fenerbahçe'ye karşı arzu ettiğimiz neticeyi almayı amaçlıyoruz" dedi.

Süper Ligde çıktığı son 7 maçın 6'sını kazanan, birinde ise sahadan beraberlikle ayrılan Kayserispor, ligin 17'nci haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve pas çalışmaları yapıldı. Tecrübeli isim Gökhan Sazdağı, takımdan ayrı olarak çalıştı. Antrenman öncesinde teknik direktör Recep Uçar, Hasan Ali Kaldırım ve Bahoken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerini ileterek konuşmasına başlayan teknik direktör Recep Uçar, "Aslında bugün Karagümrük deplasmanında olmamız gerekiyordu ama liglerimiz malum üzücü olay nedeniyle 1 hafta ertelendi. Değerli hakemimiz Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Onları Avrupa Konferans Ligi'nde başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Grubu lider olarak tamamladılar. Umarım bundan sonraki turlarda da alacakları iyi neticelerle bizleri de mutlu edecektir. Fenerbahçe baktığımızda birçok konuda ligin lideri olan bir takım. Ligin en çok gol atan takımı. Belki kaybettiğinde en kısa sürede topu kazanan, en çok rakip kaleye şut çeken ve birçok istatistikte lider götüren bir takım. Hem oyun hem oyuncu gücü olan bir takım. Bunların hepsinin farkındayız ama bizde şu ana kadar kendi evimizde oynadığımız maçlarda iyi bir grafik çizdik. Hazırlanabildiğimiz en iyi şekilde hazırlanıp kendi uygulamak istediğimiz oyunu sahaya yansıtabilmek ve Fenerbahçe'ye karşı arzu ettiğimiz neticeyi almayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

HASAN ALİ KALDIRIM: ZORLU BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR

Taraftarları önünde iyi bir performans sergileyerek iyi gidişatı sürdürmek istediklerini belirten Hasan Ali Kaldırım, "Zorlu bir maç bizi bekliyor. Fenerbahçe bu ligin belki de en iyi futbolunu oynayan takımlarından birisi ama bizim de iyi bir gidişatımız var, özgüvenimiz yerinde ve bunu sürdürmek istiyoruz. Kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde iyi bir performans sergileyerek iyi gidişatımızı devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz bu ve çalışmalarımız bu yönde" şeklinde konuştu.

BAHOKEN: ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Zorlu bir maç oynayacaklarını ifade eden Stephane Bahoken, "Çok zorlu bir müsabaka olacak. Zor bir maç olacak. Karşımızda çok büyük bir takım var. Ligin lideri ve hücum anlamında da oldukça iyi bir takım. Savunma konusunda Galatasaray'dan biraz daha fazla gol yemiş durumdalar ama her halükarda çok kuvvetli bir takım ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.