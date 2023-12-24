Recep Uçar: “Kazanmayı hak edecek bir oyun ortaya koymadık”

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, 2-0’lik Konyaspor maçı yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, “Kazanmayı hak edecek bir oyun ortaya koymadık. İlk yarı belki üç tane pozisyona girdik. Atabilsek oyunun rengi, şekli farklı olacak, biz değerlendiremedik” dedi.



Kayserispor, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor’a 2-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, ülkeyi savunmak adına hayatını kaybeden şehitlere başsağlığı diledi. Recep Uçan, “Kederli ailelerinin başı sağ olsun. Biz mağlubiyette ne kadar üzülüyoruz? Onların ailelerini düşün. Bazen bu noktada kendime kızdığım da oluyor. Ailelerine acil sabırlar diliyorum. Futbol dahil konuşmak istemiyorum. Kazanmayı hak edecek bir oyun ortaya koymadık. İlk yarı belki üç tane pozisyona girdik. Atabilsek oyunun rengi, şekli farklı olacak, biz değerlendiremedik. İkinci yarının başında Konya penaltı bulduktan sonra direnci, savunma reflekslerinin arttığı bir maç vardı. Sonrasında ikinci VAR’dan gelen penaltı golü, bizim attığımız gene VAR’dan iptal olan gol. Penaltı golüne bakmadım bile, haftalardır kendi aleyhimize olanların sayını bilmiyorum. Konuşmak da istemiyorum” şeklinde konuştu.



“Kendim ve takımım adına kabul etmiyorum”

Recep Uçar, baktığımızda özellikle 2-0’dan sonra oyun düzeninin dışına çıktıkları bir oyun olduğunu ifade ederek, “Bunu kendim ve takımım adına kabul etmiyorum. Gerçekçi bakarsak yakaladığımız güzel bir seri vardı. Bugün ortaya koyduğumuz direnç, mücadele, kalite kazanmayı hak etmiyordu. Buraya gelen, destek veren bin beş yüz civarında Kayseri taraftarı vardı. Onlar adına çok üzgünüm, özür diliyorum. Galibiyetlerinden dolayı Konyaspor takımına, Hakan Hoca’yı ekibini tebrik ediyorum” diye konuştu.