Reçeteye mi bakalım kimliğe mi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlüklerine gönderdiği yazıda, ilaçların sadece hasta ve birinci derece yakınına teslim edilmesi gerektiğini belirtti. Eczacılar “Eczacılar sağlık hizmeti verir, kimlik kontrolü yapmaz’’ dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 21 Mayıs 2024’de ilaçların teslimi hakkında yayımladığı resmi yazıda, ilaçları sadece hasta veya birinci derecede yakınına teslim edilmesi gerektiği aksi halde idari işlem uygulanacağı gerektiği kaydedildi. Bu durumun eczacıları zor durumda bırakacağına dikkat çeken Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, "Eczacılar sağlık hizmeti verir, kimlik kontrolü yapmaz. Vatandaşlar eczanelerimize vukuatlı nüfus kağıdı ile mi gelecek?" diye sordu.

KABUL ETMİYORUZ

Bu yazının birçok açıdan hukuka aykırı, eczane iş ve işleyişinin olağan akışına uygun olmadığını belirten eczacı Saydan, “Reçete girilen programda bile 'diğer' ibaresi mevcut. Yaşlı ve yalnız vatandaşlarımızın ilaçlarını kapıcısı, komşusu, bakıcısı vs. alabiliyor” dedi. Eczacıların işinin kimlik kontrolü yapmaları olmadığını vurgulayan Saydan “İlacı alan kişinin hastanın birinci derece yakını olup olmadığının eczacılar tarafından bilinmesi mümkün değildir” diyerek şunları söyledi:

“Başta kronik hasta yurttaların ilaçları olmak üzere kendileri dışındaki kişiler tarafından alınmaktadır. Bizler eczacı olarak hastanın yakınıyım dediğinde TC’sini alarak reçeteyi işleyip ilaçları teslim ediyoruz. Hastanın birinci derece yakını olup olmadığının eczacılar tarafından bilinmesi mümkün değildir. Ancak bu sorun 'vukuatlı nüfus kâğıdı' istenerek çözülebilir. Bu da hasta vatandaşa ve yakınına eziyetten başka bir şey değildir. Bu şekilde yazılan resmi yazılar sağlık hizmet sunumunu güçleştirdiği gibi biz eczacıları da 'suçlu' duruma düşürecektir. Bizler eczanelerimizde ilaç ve sağlık hizmeti istiyoruz, kimlik kontrolü yapmak bizlerin işi değildir. Artık eczanelerimize gelen reçetelerin güvenli olmasını istiyoruz. Sahte reçeteleri ya da ilaçları teslim alan kişinin bu ilaçları gerçekten hak sahibine ulaştırıp ulaştırmadığını kontrol etmek, bundan mesul olmak istemiyoruz. Mesleğimizle ilişiği olmayan, bu tip angarya uygulamaları kabul etmiyoruz. Sağlık otoritesinin, suistimali önlemek amacıyla acilen sağlık hizmet sunucuları için kimlik kontrol mekanizması kurması gerekmektedir. Hak sahibinden SMS, çipli kimlik kartı, e-devlet uygulamaları veyahut biyolojik doğrulama gibi yöntemlerle eczacıları zan altında bırakmayacak, hak sahibinin ve teslim alan kişinin ispatlanabilir irade beyanını ortaya koyan kalıcı çözümler üretme görevi ülkemizin sağlık otoritesi olan Sağlık Bakanlığı'nındır."