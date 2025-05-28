Reckitt Benckiser’de grev pankartı asıldı

Emek Servisi

Petrol-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu işyerlerinde grev yayılmaya devam ediyor. Son olarak dün 6’ncı işyerinde de grev pankartı asıldı. Petrol-İş İstanbul 2 No’lu Şubesi'nin örgütlü olduğu ve İstanbul Tuzla’da kurulu Reckitt Benckiser Ev ve Hijyen Ürünleri işyerinde dün sabah itibariyle grev başladı.

Yaklaşık 5 aydır devam eden müzakere sürecinde taraflar arasında dokuz görüşme yapıldı. Ancak son yapılan toplantıda işverenin ücret ve sosyal haklar konusundaki teklifinin işçilerin taleplerini karşılamaması sonucunda grev kararı ilan edildi.

Fabrika önünde konuşan Petrol-İş Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Niyazi Recepkethüda, grev alanında yaptığı konuşmada, Benckiser işçisinin adil bir ücret talep ettiğini ancak işverenin yapıcı olmayan tutumuyla sürecin greve evrildiğini belirtti.