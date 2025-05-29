Redd ‘Sevenler Ağlarmış’ı yeniden yorumlayacak

Kültür Sanat Servisi

Müziğin önde gelen gruplarından Redd, Pasaj Müzik etiketli Feridun Hürel Albümü için Feridun Hürel’in sevilen şarkısı ‘Sevenler Ağlarmış’ı kendine özgü tarzıyla yeniden yorumluyor. Grup, eserin orijinaline sadık kalırken, aynı zamanda melankolik bir atmosfer ekleyerek parçaya imzasını atıyor.

‘Sevenler Ağlarmış’ grubun imzası haline gelen melodiler ve güçlü gitar riffleriyle, şarkının duygusal yoğunluğunu modern bir şekilde dinleyiciye sunuyor. Redd özgün vokalleri ve ritmik düzenlemelerle, Feridun Hürel’in unutulmaz eserinde hem eskiyi hem de yeniyi buluşturarak dinleyiciye güçlü bir müzikal deneyim yaratmayı hedefledi. Şarkının düzenlemesi de grup tarafından yapıldı.