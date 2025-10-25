Redd’den 20. yılında yeni albüm “Simulakrum”

Redd, son iki yılda yayımladığı teklileri iki yeni şarkıyla bir araya getirdiği yeni albümü “Simulakrum”u 25 Ekim’de tüm dijital platformlarda yayımlıyor. Grup, albümü aynı anda plak formatında da dinleyicisiyle buluşturacak.

İsminden de anlaşılacağı üzere Simulakrum, çağımızın en temel sorularından birini merkeze alıyor: Gerçek hâlâ var mı, yoksa biz sadece onun yansımalarında mı yaşıyoruz?

Doğan Duru, Berke Özgümüş ve Güneş Duru’dan oluşan Redd, 20. yıllarına ithaf ettikleri albüme “Simulakrum” adını vermelerini şöyle açıklıyor: “Bir zamanlar her şey kendini yeniden yaratırdı; şimdiki gerçeklik ise taklitlerden ibaret. Her şey gerçekmiş gibi davranıyor: duygular, sesler, insanlar, müzik… Yaşadığımız çağ, sahiciliğin yerini aldatıcı bir üretim düzenine bıraktı. Artık ne gördüğümüz doğa, ne duyduğumuz müzik, hepsi büyük oranda aynı sistemin kopyaları.”

Simulakrum, Redd’in yalnızca müzikal değil, düşünsel olarak da en iddialı işlerinden biri. Albüm, grubun bugünün yapay estetiğine karşı sahici ses, temas ve duygu arayışını temsil ediyor.

Kayıtları Babajim İstanbul ve Pür Recording Studio’da yapılan albümün mixleri Berke Özgümüş ve Metin Kahyaoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Mastering, Grammy ödüllü Evren Göknar ve Çağan Tunalı tarafından tamamlandı.

Albümün kapak tasarımı Mehmet Turgut sanat direktörlüğünde Mahir Uysal tarafından hazırlandı.