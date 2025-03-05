Reddedilmiş eserlerle ‘‘İkinci Bir Şans’’

Kültür Sanat Servisi

Disiplinlerarası çalışmalarıyla dikkat çeken sanatçı Orçun Beslen, ikinci kişisel sergisi ‘İkinci Bir Şans’ ile 15 Mart-5 Nisan tarihleri arasında Ankara Fotokolektif’te sanatseverlerle buluşacak.

Sergi, sanat yarışmalarından reddedilmiş eserlerden oluşan özgün bir seçki sunarken, sanat dünyasının ‘kabul edilme’ mekanizmalarını ve genç sanatçıların yaşadığı zorlukları eleştirel bir bakışla ele alıyor.

Sergi, sanat yarışmalarına başvurmanın belirsizliklerle dolu olduğunu aktarmaya çalışıyor. Reddedilmiş eserler üzerinden sistemi sorgulayan sergi, aynı zamanda bu eserlere ‘ikinci bir şans’ tanıyor. Sanatçı, farklı disiplinleri geri dönüşümlü malzemelerle birlikte yorumlamasıyla dikkat çekiyor.