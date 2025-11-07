Reddettiğini duyurmuştu: Trump, Macaristan'ı “Rus petrolü” yaptırımlarından muaf tutmanın yolunu arıyor

Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Beyaz Saray'daki ikili görüşmeleri öncesinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Beyaz Saray'daki basın toplantısında Macaristan'ın Rus petrolünü almaya devam etmesi konusundaki tutumu sorulan Trump, "Elbette bunu araştırıyoruz. Çünkü diğer bölgelerden petrol ve gaz çıkarması çok zor. Bildiğiniz gibi, deniz avantajına sahip değiller. Harika bir ülke, büyük bir ülke ama denizleri yok, limanları yok. Bu yüzden zor bir sorunları var" ifadelerini kullandı.

Trump, Macaristan'ın yaşadığı sorunların çoğunun bulunmadığı Avrupalı ülkelerin ise Rusya'dan çok miktarda petrol ve gaz satın almasını eleştirdi.

AVRUPALI DEVLETLERİ BARIŞ YANLISI OLMAMAKLA SUÇLARKEN MACARİSTAN'I ÖVDÜ

Petrol alımı konusunda Macaristan'ın durumunun farklı olduğuna dikkati çeken Trump, Avrupalı devletlere yardım ettikleri halde Rusya'dan petrol ve gaz almayı sürdürmelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 5. yılına yaklaşılırken, hem Brüksel hem de Washington'dan, Ukrayna'daki savaşın finansında Rusya'nın elini rahatlattığı düşünülen Rus petrolünü almaması yönünde artan bir baskıyla karşı karşıya bulunuyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili soruları da cevaplayan Başkan Donald Trump, Avrupa'da barış yanlısı tek hükümetin Macaristan olduğunu söyledi.

“ARTIK BİR AVRUPA'NIZ OLMAYACAK”

Trump, Rusya ve Ukrayna'nın yakında savaşı durdurmak zorunda kalacaklarını, cephede haftada 7 bin asker kaybettiklerini belirtti.

Orban'ın düzensiz göçmenlere karşı tutumunu doğru bulduğunu dile getiren Trump, diğer Avrupa ülkelerinin ise bu konuda yanıldığını kaydetti.

Trump, Batılı liderlere seslenerek, "Avrupa'yı dünyanın dört bir yanından insanlarla dolduruyorlar ve Avrupa farklı bir yer haline geliyor. Ve siz liderlere sürekli durmanız gerektiğini söylüyorum. Artık bir Avrupa'nız olmayacak. ifadesini kullandı.

Orban da "Diğer tüm hükümetler savaşı sürdürmeyi tercih ediyor çünkü çoğu Ukrayna'nın cephede kazanabileceğini düşünüyor ki bu, durumu yanlış değerlendirmektir" diye konuştu.

Trump'ın, "Ukrayna'nın bu savaşı kazamayacağını mı söylüyorsun?" sorusuna Orban, "Mucizeler olabilir" yanıtını verdi.

GEÇEN HAFTA REDDETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Trump, Ekim ayının sonunda Macaristan Başbakanı Orban'ın, Rus petrolüne yönelik ABD yaptırımlarından muafiyet talep etmesine ilişkin bir soruya, "O, muafiyet talep etti. Biz muafiyet vermedik. Kendisi benim dostumdur" şeklinde yanıt vermişti.