Reddi mirasla dolandırıcılık

Aycan KARADAĞ

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun yeğeni S.K. hakkında miras hakkı üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Karadağ Tekstil AŞ’nin sahibi Murat Karadağ tarafından İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurularında S.K. dolandırıcılıkla suçlandı. Murat Karadağ’ın avukatı Yiğit Yıldızhan suç duyurusu dilekçesinde, “Murat Karadağ, merhum Ramazan Karadağ’ın oğludur. Merhum uzun yıllar gömlek sektöründe çok büyük bir marka işletmiş, büyük bir mal varlığı edinmiştir. Ancak işlerin kötüye gitmesi üzerine borçtan kurtulmak için mal varlığının büyük bölümünü kızı S.K.K.’nin eşi S.K.’ye devretmiştir. S.K., SP Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun kardeşi T. K.’nin oğludur. T.K. ve S.K. bu mal kaçırma sürecinde tüm aileyle birlikte hareket etmiştir. Ticari ve siyasi olarak tanınan bir aile olduğundan mal kaçırma sürecinden kimsenin şüphelenmeyeceği düşünülmüştür. Ramazan Karadağ’ın ölümünden sonra S.K.K’nin eşi S.K.’den boşanmış olup, boşanma öncesinde tüm taşınmazlar ailenin en büyüğü S.K.D.’ye devredilmiştir. Konunun tespiti önemlidir” dedi.

İMZASINI ALMIŞLAR

Avukat Yıldızhan, “Ramazan Karadağ’ın ölümü üzerine tüm aile kalan borçlardan kurtulma amacıyla mirasın reddi talebinde bulunmuştur. Ancak bu talepteki imza müvekkilden babasının ölümünden önce alınmıştır. Hata, hile ve aldatma ile imzan gerekli diyerek imzasını almışlardır. Daha sonradan kaçırılan malları teker teker uhdesine almaya başlamıştır.”

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FABRİKA DA VAR, YAZLIK DA

Ramazan Karadağ’a ait olup aile üyelerine dağıtıldığı öne sürülen ve tespit edilebilen taşınır ve taşınmazlar dilekçede şöyle sıralandı:

• İstanbul Firuzköy’de fabrika

• İstanbul Avcılar ilçesinde iki tarla

• Avcılar’da iş hanı

• Bodrum Gündoğan’da yazlık

• Kocaeli Kandıra’da yazlık

• Para, ziynet eşyası, otomobil