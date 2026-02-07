Reddit Türkiye'de şirket kurdu: Şimdi ne olacak?

ABD merkezli sosyal medya platformu Reddit, Türkiye’de şirket kurdu. İfade Özgürlüğü Derneği’nin paylaştığı bilgiye göre Reddit, Inc., “Reddit İstanbul Online Platform Hizmetleri Limited Şirketi” adıyla şirket kurdu ve sermayesi 50 bin lira olarak belirlendi. Kurucu şirket Reddit, Inc. müdür olarak seçilirken, tüzel kişi adına hareket etmek üzere Reddit’in hukuk şefi Benjamin Seong Lee yetkilendirildi.

Şirketin faaliyet alanı, internet ve çevrimiçi reklamcılık başta olmak üzere reklam, satış ve pazarlama hizmetleri sunmak veya bu faaliyetlere katılmak olarak belirlendi. Gerektiğinde Reddit’in çevrimiçi platformu ve uygulamasının geliştirilmesine dair çalışmalar da yürütülecek.

DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNACAK

Şirket ayrıca Reddit, Inc. ve bağlı şirketlerinin küresel faaliyetleriyle ürünlerine stratejik, teknik, finansal, idari ve mevzuata ilişkin alanlarda profesyonel destek sağlayacak. Faaliyet kapsamında çeşitli profesyonel danışmanlık ve yönetim hizmetleri de sunulacak.

YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILAMIYOR

Şirket, mevcut haliyle Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı merkezli sosyal ağ sağlayıcıları için öngörülen temsilcilik yükümlülüklerine ilişkin yapısal şartları karşılamıyor. Sosyal medya yasası kapsamında belirli kullanıcı sayısına ulaşan platformların Türkiye’de temsilci bulundurması ve belirli yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor.

Reddit’in Türkiye’de kurduğu şirketin yapısı, bu yasal gereklilikleri henüz karşılamıyor. Platform günlük milyonlarca kullanıcıya sahip olmasına rağmen, sosyal medya yasasının öngördüğü temsilcilik statüsüne henüz ulaşmış değil.