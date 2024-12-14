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Reeder Samsunspor, Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'de bu haftayı bay geçen Reeder Samsunspor, 17. haftada oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 14.12.2024 11:39
  • Giriş: 14.12.2024 11:39
  • Güncelleme: 14.12.2024 11:39
Kaynak: AA
Reeder Samsunspor, Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, 90 dakika sürdü. Dinamik ısınma ile idmana başlayan futbolcular, dar alanda oyunun ardından 4 takımlı turnuva yaptı.

Karadeniz ekibi, 21 Aralık Cumartesi günü Net Global Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

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