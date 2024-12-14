Reeder Samsunspor, Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti
Trendyol Süper Lig'de bu haftayı bay geçen Reeder Samsunspor, 17. haftada oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kaynak: AA
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, 90 dakika sürdü. Dinamik ısınma ile idmana başlayan futbolcular, dar alanda oyunun ardından 4 takımlı turnuva yaptı.
Karadeniz ekibi, 21 Aralık Cumartesi günü Net Global Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.