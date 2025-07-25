Reel Kesim Güven Endeksi kritik eşiğe dayandı

Reel Kesim Güven Endeksi, temmuzda geçen aya göre 0,1 puan azalarak 100,2'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1844 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRILMIŞ ENDEKS 98,9 OLDU

Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi, temmuzda geçen aya göre 0,1 puan azalarak 100,2 seviyesine düştü. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise 0,5 puan artarak 98,9 oldu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, toplam istihdam, sabit sermaye yatırım harcaması, genel gidişat ve ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

SİPARİŞ MİKTARI VE STOKLAR DÜŞÜŞ YÖNLÜ ETKİ YAPTI

Mevcut toplam sipariş miktarı, son 3 aydaki sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

ÜRETİM HACMİ VE SİPARİŞLERDEKİ ARTIŞ BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Son 3 aya yönelik üretim hacminde artış bildirenlerin oranı azalsa da, gelecek 3 aya yönelik üretim, ihracat ve iç piyasa siparişlerinde artış bekleyenler lehine olan seyir güçlendi.

SABİT SERMAYE YATIRIMLARINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Gelecek 3 aydaki istihdam ile gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlendi.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 36,8’E GERİLEDİ

Ortalama birim maliyetlerde ve satış fiyatlarındaki artış beklentisi devam ederken, 12 aylık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,4 puan düşerek yüzde 36,8 oldu.

ÜRETİMİ KISITLAYAN EN BÜYÜK ETKEN: TALEP YETERSİZLİĞİ

Ankete katılan iş yerlerinin yüzde 54,2’si üretimi kısıtlayan bir faktör olmadığını belirtirken, yüzde 14,2’si talep yetersizliğini en önemli engel olarak gösterdi. Bunu mali imkansızlıklar, iş gücü yetersizliği, hammadde-ekipman eksikliği ve diğer faktörler takip etti.

GENEL GİDİŞAT BEKLENTİSİ ZAYIFLADI

İçinde bulunulan sanayi dalındaki genel gidişata dair kötümser değerlendirmeler azalarak zayıfladı.