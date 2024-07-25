Reel kesim güveni yılın en düşük seviyesinde

TCMB verilerine göre Reel Kesim Güven Endeksi, temmuzda geçen aya göre 2,5 puan azalarak 100,3'e geriledi. Böylelikle yılın en düşük seviyesi görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi, temmuzda geçen aya göre 2,5 puan azalarak 100,3 seviyesine düştü. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi 1,8 puan gerileyerek 98,7 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle endeks 2024 yılının en düşük seviyesini gördü.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 51,8'E GERİLEDİ

Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak yüzde 51,8 seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 55,7‘si üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 13,8‘i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla işgücü yetersizliği, mali imkansızlıklar, hammadde-ekipman yetersizliği ve diğer faktörler izledi.

KAPASİTE KULLANIM ORANI GERİLEDİ

Temmuz'da imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 75,9 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış oran ise bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 75,9

seviyesinde gerçekleşti.