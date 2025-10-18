Refah geçişi muhtemelen bu pazar günü açılacak

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın muhtemelen pazar günü açılacağını söyledi.

Napoli’deki MED Akdeniz Diyalog Forumu’na katılan Saar, yaptığı açıklamada, "Refah geçişi muhtemelen bu pazar günü açılacak. Gerekli tüm hazırlıkları yapıyoruz. Ayrıca Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu ve bildiğim kadarıyla Filistinlilerin kendisiyle de koordineli olarak yürütülüyor. Bu nedenle muhtemelen bu pazar günü açılacak. Umarım açılır ve bunun mümkün olması için her şey yapılır" ifadelerini kullandı.

Saar, "Hamas’ın silahsızlandırılması ve Gazze Şeridi’nin askerden arındırılması, (ABD Başkanı Donald) Trump planının temel unsurlarıdır ve uygulanmalıdır" dedi. Forumdaki konuşmasında da İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Gazze’de ateşkes planının başarısının tam olarak uygulanmasına bağlı olduğunu savundu.