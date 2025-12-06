''Refah Kapısı'nın tek yönlü açılması, Filistinlileri sürme girişimidir''

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, Gazze'deki duruma ilişkin ortak açıklama yaptı.

8 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki Filistinlileri Mısır'a nakletmek amacıyla Refah Sınır Kapısı'nın tek yönlü açılmasına ilişkin açıklamalarından derin endişe duyduğunu belirtti.

Filistin halkını topraklarından sürme girişimi olarak nitelenen açıklamaya ilişkin “bu girişimleri kesin olarak reddediyoruz” denildi.

Bakanlar, ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen plana atıfla, Refah Sınır Kapısı'nın her iki yönde de açık tutulması, halkın hareket özgürlüğünün sağlanması ve Gazze Şeridi’ndekilerin ayrılmaya zorlanmaması, aksine topraklarında kalmaları ve istikrarı yeniden sağlamayı ve insani koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir vizyon çerçevesinde vatanlarının inşasına katılmaları için uygun koşulların yaratılmasına ilişkin hükümleri de dahil olmak üzere tam olarak uyulması gerektiğinin altını çizdi.