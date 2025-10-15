Refah Kapısı’nı açmayacak

İsrail basını, Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail’in Gazze Şeridi’ne Mısır üzerinden geçişi sağlayan Refah Sınır Kapısı’nı yarın açmayacağını belirtti. Times Of Israel gazetesinin haberinde, Gazze’de ateşkes anlaşması gereğince yarın açılması gereken Refah Sınır Kapısı’nın İsrail tarafından kapalı tutulacağı aktarıldı. İsrail’in Refah Sınır Kapısı’nı açmamaya gerekçe olarak, Hamas’ın elindeki tüm ölü İsrailli esirlerin cenazelerinin teslimindeki gecikmeyi gösterdiği açıklandı.

GEREKÇE ESİR CENAZELERİ

İsrailli esirlerin cesetlerin yerlerinin belli olmaması nedeniyle teslimi gecikirken, İsrail’in bu duruma karşılık Refah Sınır Kapısı’nı açmayarak Hamas’a "yaptırım uyguladığı" ifade edildi. İsrail’in sözkonusu yaptırımlar kapsamında, Gazze’ye yardımları da sınırlandıracağı kaydedildi. Hamas, esir takası kapsamında Gazze Şeridi’ndeki 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç’a teslim etmişti. İsrail’in Gazze’de 2 yıl boyunca soykırıma varan saldırıları ve İsrail ordusunun Gazze’nin belirli bölümünde devam eden işgali nedeniyle Hamas’ın bütün cenazelerin yerini tespit etmesini sağlamak üzere Türkiye, Katar, Mısır ve ABD’den temsilcilerin yer aldığı bir komite kurulması kararlaştırılmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise Gazze Şeridi’nde farklı ülkelerden gelecek "koruma gücünün" görevlendirilmesi için yasal çerçeveye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Romanya’nın başkenti Bükreş’te Romanyalı mevkidaşı Oana Silvia Toiu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Wadephul, bir gazetecinin "Şarm el-Şeyh Zirvesi"nde imzalanan Niyet Beyanı’na ilişkin soruya yanıt verdi. Wadephul, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyelerinin Niyet Beyanı’nın uygulanması için onay vermelerinin elzem olduğunu belirterek, "Bildiğim kadarıyla Rusya ve Çin ile ortak bir karar üzerinde görüşmeler devam ediyor. Umarım başarılı olur çünkü Gazze’de farklı ülkelerden gelecek koruma gücünün görevlendirilmesi için yasal bir çerçeveye ihtiyacımız var" dedi. Öte yandan BM Kalkınma Programı, Gazze’nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolara ihtiyaç duyulacağını bildirdi. İsrail ordusu ‘ateşkesi’ ihlal etmeyi sürdürüyor. Son olarak evlerine dönmeye çalışan 3 Filistinli daha öldürüldü.