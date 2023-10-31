Refah Sınır Kapısı, Gazzeli ağır yaralılardan bazılarının Mısır’da tedavileri için yarın açılacak

İsrail’in havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki ağır yaralılardan 81'inin tedavi edilmek üzere Mısır’a nakledileceği bildirildi.

İsrail’in havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki ağır yaralılardan 81'inin tedavi edilmek üzere Mısır’a nakledileceği bildirildi.

Mısır ve Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, AA muhabirine konuya dair açıklama yaptı.

Ebu Muhsin, Gazze'deki ağır yaralılardan bazılarının Mısır'daki hastanelerde tedavilerini tamamlamak üzere sınır kapısının 1 Kasım Çarşamba günü açılacağını duyurdu.

İsrail Sınır ve Geçişler Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre Mısır makamları, ağır yaralı kişilerden 81'inin ülkeye nakledileceği konusunda İsrail’i bilgilendirdi.