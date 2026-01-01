Refahiye-Erzincan kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı

Barış YALÇINKAYA/REFAHİYE (Erzincan), (DHA)- ERZİNCAN-Refahiye kara yolu Sakaltutan mevkiinde meydana gelen TIR kazası nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Erzincan’da etkili olan kar yağışı sebebiyle Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkiinde bir TIR makas yaptı. TIR’ı kurtarmak için çalışma başlatılırken Erzincan-Refahiye kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Her iki tarafa gitmek üzere yola çıkan araçlar, trafik ekipleri tarafından durdurularak parka çekiliyor. Refahiye’den Erzincan istikametine giden araçlar, yol kenarındaki park alanında bekleyişini sürdürüyor. Kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. (DHA)

