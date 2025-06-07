Refahiye’de silah operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Refahiye’de düzenlenen silah operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2’i tutuklandı.

Konuya ilişkin Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Refahiye ilçesinde 6136 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarının sonucunda N.T, N.K. ve D.Y. isimli şahıslara ait toplam 7 adreste yapılan aramada; 4 adet tabanca ve tabancalara ait 5 adet şarjör, 2 adet pompalı tüfek, 322 adet kartuş, farklı marka ve ebatlarda toplamda 794 adet fişek ele geçirilerek el konulmuştur.

N.T. ve D.Y. isimli şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, N.K. isimli şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."