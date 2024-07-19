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Refahiye’de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 19.07.2024 12:14
  • Giriş: 19.07.2024 12:14
  • Güncelleme: 19.07.2024 12:14
Kaynak: İHA
Refahiye’de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde duran kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Sivas- Erzincan kara yolu Refahiye ilçesi Altköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.Y., idaresindeki 25 TT 064 plakalı otomobil yol üzerinde park halindeki kamyona çarptı.

Kazada, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yapan H.Y., ile annesi H.Y., hayatını kaybederken sürücüyle birlikte bir kişi daha yaralandı.
Yaralılar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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