Refah’ta insanlık ölüyor

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Hamas’ın uzun süredir beklenen ateşkese yönelik teklifi kabul etmesiyle Gazze’deki savaşta yeni bir aşamaya geçilirken İsrail, tüm uyarılara rağmen Refah’a yönelik başlattığı saldırıları sürdürüyor. Mısır’ın başkenti Kahire’ye heyet yollayan İsrail ile Hamas arasında görüşmeler tekrar başlarken İsrail’e tepki çığ gibi büyüyor.

İsrail ordusu, kısmi tahliye emri verdiği Gazze’nin güneyindeki Refah’ı topçu atışları ve hava saldırılarıyla hedef almaya devam etti. Gazze Şeridi’nde yaşamını yitirenlerin sayısı 34 bin 844’e yükselirken Refah’ın doğusunda İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında çatışmalar sürdü. Öte yandan İsrail, Refah saldırısını başlatmasıyla kapattığı sınır kapılarından Kerem Şalom’un insani yardım girişi için tekrar açıldığını duyurdu. Birleşmiş Milletler (BM) ise, Refah Sınır Kapısı'nı ele geçiren İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’ye herhangi bir yardım alınamadığını bildirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde 20 noktaya hava ve topçu saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırı sonrası çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.

ABD SEVKİYATI KESTİ

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail’in Refah kentine yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, “İsrail’e yüksek yük kapasiteli mühimmat sevkiyatını durdurduk” dedi. Austin "Bu sevkiyatla ilgili olarak nasıl ilerleyeceğimize dair nihai bir karar vermedik” ifadelerini kullandı. İsrail'e silah ihracatının durdurulması yönünde baskılar artarken İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise, ülkesinin “İsrail'e silah ihracatına ilişkin tutumunda değişikliğe gitmeyeceğini” açıkladı. İskoçya Ulusal Partisi’nin (SNP) İngiltere Parlamento lideri Stephen Flynn, "İsrail'in askeri hırsları, müttefiklerinin gösterdiği sessizlikten kaynaklanıyor” dedi.

PROTESTOLAR YAYILIYOR

İsrail’in savaş suçlarına ortak olmakla suçlanan Batı’da ise Filistin’deki katliamlara yönelik protestolar artarak devam ediyor. ABD’de üniversite öğrencilerinin başlattığı protestolar Avrupa üniversitelerinde dalga dalga yayılıyor. Hollanda’da Amsterdam Üniversitesi’nde öğrenciler, polisin sert müdahalesine ve gözaltılara rağmen eylemlerini sürdürdü. İsviçre'de Lozan Üniversitesi'nde başlayan protestolar Cenevre ve Zürih üniversitelerine sıçradı. Yunanistan’ın başkenti Atina’daki parlamento binası önünde Filistin bayraklarıyla yürüyen 300 kişilik gruba polis müdahale etti. Almanya’da da Berlin Hür ve Leipzig üniversitelerinde de çadır kurarak sınıfları işgal eden öğrencilere müdahale edildi.

AVRUPA’DA ÇATLAK

Belçika’daki üniversitelerde de eylemler yayılırken Avrupa Birliği (AB) çalışanları, başkent Brüksel'de AB kurumlarının bulunduğu meydanda Birliğin Gazze'ye yönelik politikasını protesto etti. Yaklaşık 200 kadar AB çalışanı, uluslararası hukuk, AB anlaşmaları ve BM Soykırım Sözleşmesi'nin öldüğünü savunarak, sembolik cenaze töreni düzenledi. Protestoların “beklendiğini” belirten Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Avrupa ülkelerine “İsrail’e ekonomik yaptırım” çağrısında bulundu.