Referandum niteliğinde bir seçim

POLİTİKA SERVİSİ

Kuzey Kıbrıs’ta bugün cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Tek adam rejiminin, yandaşların, tarikatların, cemaatlerin mevcut cumhurbaşkanı Ersin Tatar için seferber olduğu seçim adanın kaderini belirleyecek.

Altısı bağımsız sekiz adayın yarışacağı seçimde Tatar’ın en büyük rakibi ise solun ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) adayı Tufan Erhürman. Araştırmalara göre Erhürman ile Tatar seçime kafa kafaya bir oy oranıyla girdi.

CÜBBELİSİ AKP’LİSİ HEPSİ TATAR İÇİN SEFERBER

Kampanya süreci boyunca Binali Yıldırım’dan Süleyman Soylu’ya, Cevdet Yılmaz’dan Ümit Özdağ’a, Mustafa Destici’den AKP’li diğer bakan ve yetkililere hemen herkes adaya giderek Tatar için oy istedi.

Kamuoyunun 'Cübbeli' olarak bildiği İsmailağa Cemaati’nin bilinen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü önceki gün Ankara’nın da desteklediği Tatar'ın kazanması için dua istedi.

Cübbeli mesajında, “Ersin Tatar beyefendinin kazanması için dua etmemiz lazım. Türkiye'nin bekası için Akdeniz bekası için. Gazze için de çok önemli.”

Süleyman Soylu ve Mustafa Destici de geçen günlerde Tatar için adaya yaptıkları seferde seçimin bir “beka” meselesini olduğunu ileri sürmüşlerdi.

REFERANDUM NİTELİĞİNDE

Türkiye ve Tatar seçimim “güvenlik” eksenine oturturken Erhürman, birlikte yaşamı savunuyor. Tatar ve Türkiye “iki devletli çözüm”ü savunurken Erhürman ve ada solu “federasyon” tezinden yana. Seçimler bu nedenle aynı zamanda iki tezin referandumu olarak da görülüyor.

Bir önceki seçimde olduğu gibi "çözümsüzlük en büyük çözümdür" stratejisi izleyen Tatar, Gazze ve Ukrayna örneklerini vererek, Rumlarla federasyonun Kıbrıs Türklerini azınlık haline getireceğini zamanla AB içinde de eriyeceğini ileri sürüyor. Tatar, Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığından asla vazgeçmeyeceklerini belirtiyor.

Erhürman ise federasyonu savunan eski cumhurbaşkanlarının da Türkiye ile uyum içinde olduğunu belirterek “Türkiye’yi ikna edeceğiz. BM’den federasyon çerçevesinde Türklerin egemenlik haklarının kabul edilmesi halinde masaya oturacağım” diyor.

Kuzey Kıbrıs'ta 218 bin kayıtlı seçmen bulunuyor, yurtdışında yaşayan ve Ada’da ikametgâhı bulunmayan vatandaşların oy kullanma hakkı yok. Kuzey Kıbrıs dışında sandık kurulmayacak.