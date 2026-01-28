Refik Durbaş’a Saygı albümü çıktı

Tülay TÜRKEN

Merakla beklenen “Refik Durbaş’a Saygı” albümünün lansmanı geçtiğimiz gece büyüleyici bir atmosferde gerçekleşti.

Refik Durbaş’a Saygı projesi, Pasaj Müzik etiketiyle yayınlandı. Albümün prodüktörlüğünü Süheyl Atay ile Orkun Tunç üstlenirken her bir şiir, farklı bir müzisyen tarafından yeni bir melodik ifadeye kavuşuyor.

Durbaş’ın gazeteci dostlarından yazar arkadaşlarına, genç sanatçılardan usta isimlere kadar geniş bir katılımın olduğu gece, adeta şiirin ve müziğin birbirine karıştığı bir buluşma niteliğindeydi.

Gecede albümün sanatçılarından Pelin Can, Boran Boyruk, Yassassin Band, Zeynep Naz Şahin, Rashit Şirin Soysal, Ferman Akgül, Sevda Deniz Karali, gibi isimler sahne alarak Refik Durbaş’ın dizelerini müziğe dönüştürdüler. Özellikle Refik Durbaş’ın eşi Bilge Durbaş’ın sanatçılara olan desteği ve gecede davetlilerle bizzat ilgilenerek sıcak bir ev sahipliği yapması, geceye katılanların hafızasında özel bir yer bıraktı. Bu birliktelik, şiirle müziğin buluşmasında duygusal bağın ne kadar güçlü olabileceğini bir kez daha hissettirdi.

Gecenin ritmini ise hep birlikte seslendirilen Recep Durbaş şiirleri belirledi. Bestelenen şiirler, farklı kuşaklardan sanatçıların yorumlarıyla yeniden hayat buldu. Hem yeni kuşak müzisyenlerin enerjisi hem de tecrübeli sanatçıların güçlü yorumları, albümün ruhunu sahnede büyüterek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Refik Durbaş, bu albümle yalnızca güçlü besteler sunmakla kalmıyor; aynı zamanda bir şiir mirasını yeni kuşaklara aktarma sorumluluğunu da omuzluyor. Ortaya çıkan çalışma, tam anlamıyla “müthiş bir sanat aktarımı” tanımını hak ediyor.