Reform talebi reddedildi, Petro protestoya çağırdı

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Kolombiya’da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin işçi haklarına ilişkin 12 sorudan oluşan halk oylaması talebi, Senato tarafından kabul edilmedi. Sol hükümetin hazırladığı işçi haklarına dair 12 sorudan oluşan referandum talebi, 47 kabul oyuna karşılık 49 oyla reddedildi. Oylama sonucunu muhalefet milletvekilleri sevinçle karşılarken iktidar partisi milletvekilleri ise oylamanın hileli olduğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Petro, Çin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Senato Başkanı Efrain Cepeda’ya sert tepki göstererek halka protesto çağrısında bulundu. Oylama sürecinin adil olmadığını belirten Petro, “Referandum çökmedi, tıpkı 19 Nisan 1970’te olduğu gibi sahtekârlıkla engellendi. Senatör Efrain Cepeda, çoğunluk oylarının geldiğini bildiği hâlde oylamayı kapattı. Bir düzenbazlıkla karşı karşıyayız ve bu kararı halk vermeli” dedi. Petro, ordu ve polisi, gösteri yapmak isteyen halkı korumaya çağırdı. Petro, geçen ay Kongre’den onay almayan reformlar için referandum yapacağını duyurmuştu.



