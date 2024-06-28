Reformist isim korkuttu, adaylar yarıştan çekildi

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İran’da halk Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında ölümünün ardından yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere bugün sandık başına gidiyor. Anketlere göre tek reformist aday yarışı önde götürürken seçime bir gün kala iki muhafazakâr aday, yarıştan çekilme kararı aldı.

Şehit ve Gaziler Vakfı Başkanı Emir Hüseyin Kadızade Haşimi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “geride kalan 3 muhafazakâr adayın birleşmesi için” böyle bir karar aldığını belirtti.

Haşimi’nin ardından Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani de, yarıştan Muhammed Bakır Kalibaf ve Said Celili lehine çekildiğini duyurdu.

"Yasal rekabet süresinin sonuna kadar kaldım ancak Reisi'nin yolunun devamı daha önemli” diyen Zakani, Kalibaf ve Celili'nin aralarında anlaşarak tek aday seçime girmeleri çağrısı yaptı.

PEZEŞKİYAN ÖNDE

Muhafazakar adaylarının çekilmesinin ardından cumhurbaşkanlığı yarışında 4 kişi yarışacak. İranlı Öğrenciler Anket Ajansı’nın (ISPA) araştırmasına göre, yarışın ilk sırasında yüzde 33,1 ile tek reformist aday Mesud Pezeşkiyan geliyor. İkinci sıranda yüzde 28,8 ile Celili yer alırken diğer muhafazakâr aday Kalibaf ise yüzde 19,1 ile üçüncü sırada. Eski İçişleri Bakanı Mustafa Pürmuhammedi ise yüzde 1,4 oy oranında. Ülkede özellikle gençler ve emekçi kesim, baskıcı rejime ve ekonomik krize tepki gösteriyor.