Refüjdeki ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü Mustafa Demir (24) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Bakırlı Mahallesi İzmir Bulvarı'nda meydana geldi. Üçgen Kavşağı yönünde Mustafa Demir’in kontrolünü yitirdiği 35 HE 2374 plakalı kamyonet, refüjdeki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Demir, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mustafa Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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