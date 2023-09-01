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Refüjdeki direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 01.09.2023 16:56
  • Giriş: 01.09.2023 16:56
  • Güncelleme: 01.09.2023 16:57
Kaynak: DHA
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Refüjdeki direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, refüjdeki direğe çarpan otomobilin sürücüsü Ozan Bekdemir (26), hayatını kaybetti.

Kaza, öğlen saatlerinde Karacabey ilçesi Çanakkale- Bursa kara yolu üzerinde meydana geldi. Karacabey’den Bursa istikametine otomobiliyle seyir halinde olan Ozan Bekdemir, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki trafik levhası direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü Bekdemir, hayatını kaybetti. Bekdemir'in cansız bedeni,

Karacabey Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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