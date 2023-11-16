Refüjden geçen kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen kazada, bölünmüş yolda refüjden geçmeye kalkan kamyona motosiklet çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Kaza, Karasu Yalı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karasu istikametinden Kocaali istikametine seyir halinde olan B.A. idaresindeki 54 PG 454 plakalı kamyon, Yalı Mezarlığı önünde bölünmüş yolda refüjü aşarak karşı yöne geçmek istedi.

Kocaali istikametinden Karasu istikameti yönünde seyir halinde olan Yavuz İ. idaresindeki 54 AIH 366 plakalı motosiklet, kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Ağır yaralanan Yavuz İ.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.