Refüje çarpan araç kağıt gibi dağıldı: 6 yaralı

Malatya’da, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Tofaş marka otomobilin kağıt gibi dağıldığı kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, 12.15 sıralarında Malatya-Ankara Karayolu Şeker Fabrikası karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan Y.A. idaresindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı.

Kazada, sürücü ile birlikte 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.