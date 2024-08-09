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Refüje çarpan araç kağıt gibi dağıldı: 6 yaralı

Ajans Haberleri
  • 09.08.2024 14:24
  • Giriş: 09.08.2024 14:24
  • Güncelleme: 09.08.2024 14:24
Kaynak: İHA
Refüje çarpan araç kağıt gibi dağıldı: 6 yaralı

Malatya’da, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Tofaş marka otomobilin kağıt gibi dağıldığı kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, 12.15 sıralarında Malatya-Ankara Karayolu Şeker Fabrikası karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan Y.A. idaresindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı.

Kazada, sürücü ile birlikte 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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