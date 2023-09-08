Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karabük’te bir otomobilin refüje çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Balıklarkayası mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine seyir eden Adnan Ali Kılıç idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı.

Kazada sürücünün eşi Güler ve torunu Mina Kılıç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.