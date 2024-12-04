Refüje çarpan tır nedeniyle Çorum-Yozgat kara yolu 2 saat ulaşıma kapalı kaldı
Kaynak: AA
Çorum'un Alaca ilçesinde patates yüklü tırın makas atarak refüje çarpması sonucu Çorum-Yozgat kara yolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.
Abilov Abil (56) idaresindeki 99-OZ-139 Gürcistan plakalı patates yüklü tır, Çorum-Yozgat kara yolu, Alaca ilçesi girişinde makas attıktan sonra refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalan yolda araç kuyruğu oluştu.
Tırın dorsesinin çekici ile kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.