Refüje çarpan Tofaş hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kontrolden çıkarak önce refüje sonra da ağaca çarpan Tofaş otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki 58 ED 611 plakalı Tofaş marka Doğan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje sonra da ağaca çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan S.B. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.