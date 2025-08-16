Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Refüje çarparak takla atan Tofaş kullanılmaz hale geldi: 4 yaralı

Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüje çarparak takla attı. Araçta bulunan 4 kişinin hayati tehlikesi bulunmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ajans Haberleri
  • 16.08.2025 16:48
  • Giriş: 16.08.2025 16:48
  • Güncelleme: 16.08.2025 16:49
Kaynak: İHA
Refüje çarparak takla atan Tofaş kullanılmaz hale geldi: 4 yaralı

Kaza, Çardak ilçesi Afyon-Denizli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsü bilinmeyen Tofaş markalı 03 AEB 523 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarparak takla attı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Araçta bulunan 2’si kadın 2’si erkek olmakla birlikte 4 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahalelerde bulunuldu.

Yaralılara ilk müdahalelerin ardından tedavi amaçlı en yakın hastaneye ambulans ile sevk edildi.

Kaza sonucunda Tofaş markalı araç kullanılamaz hale gelirken, araçta bulunan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol