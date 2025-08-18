Refüje çarpıp takla atan hafif ticari araç, karşı yöne geçti; 2 yaralı
Kaynak: DHA
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde refüje çarpıp takla atan hafif ticari araç, karşı yöne geçerek yan yattı. Kazada 2 kardeş yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu Nene Hatun Kavşağı'nda meydana geldi. Nurcan Ş. (21) yönetimindeki 16 KKE 41 plakalı hafif ticari araç, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Refüje çarpıp takla atarak karşı yöne geçen araç yan yatarken, sürücü ile yanındaki ablası Nazlıcan Ş. (22) yaralandı. Yaralı kız kardeşler, ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
