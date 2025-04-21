Refüje çıkan cip karşı şeritteki otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında ters yöne giren cip otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Erzurum çevre yolunda meydana gelen kazada A.Ö.B. idaresindeki 25 AEC 710 plakalı cip, Yeni Otogar Yolu’nda refüje çıkıp karşı şeride geçtikten sonra M.T.S. yönetimindeki 31 L 5188 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil ters dönerken cip ise yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan S.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.