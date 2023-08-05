Refüje çıkan otomobil trafik levhasına çarptı

Eskişehir’de yola fırlayan çocuğa çarpmamak için ani manevra yaptığı iddia edilen otomobil, refüje çıkarak trafik levhasına çarptı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre, aniden yola çıkan bir çocuğa çarpmamak için manevra yapan sürücü, otomobiliyle refüje çıktı.

Refüjde bulunan trafik levhalarına çarpan otomobilde büyük maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı.

Kazadan dolayı bulvar üzerinden yoğunluk yaşanırken, aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.