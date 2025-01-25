Refüje çıkıp ağaca çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

Müfit ONBAŞI/ ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çubuk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp, iki ağaca çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.50 sıralarında Çubuk Ankara Bulvarı Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Çubuk’tan Ankara istikametine giden Ramazan A. yönetimindeki 23 DR 374 plakalı otomobil, iddiaya göre aynı yönde giden başka bir aracın sıkıştırmasının ardından önce refüje çıktı, ardından iki ağaca çarparak yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Ramazan A., Mustafa Berat Ç., Hatice H. ve Enes Can E. yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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