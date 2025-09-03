Refüje devrilen araçta 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak refüje devrilen araçta 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Akören beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.U., yönetimindeki 03 ZB 318 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.