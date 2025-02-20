Refüje giren otomobilde 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje giren otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, E.I., idaresindeki 09 YL 061 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından yol ortasındaki refüje girerek durabildi.

Kazada sürücü ile birlikte A.I., yaralandı.

Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.