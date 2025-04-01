Refüje giren otomobilde 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje giren otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bayat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.C., yönetimdeki 10 ARH 905 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje girdi. Kazada sürücü ile birlikte M.C., S.C. (5) ve S.C. (12) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.