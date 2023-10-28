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Refüje giren otomobildi 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 28.10.2023 11:34
  • Giriş: 28.10.2023 11:34
  • Güncelleme: 28.10.2023 11:34
Kaynak: İHA
Refüje giren otomobildi 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesine bağlı Taşköprü köyünde yoldan çıkarak refüje giren otomobilde kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Taşköprü köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 FT 374 plakalı araç sürücüsü M.S’nin henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan araç refüje girerek durabildi. Kazada sürücü M.S., ve İ.U., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile bölgeye en yakın hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. 

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