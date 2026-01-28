Refüjü aşan otomobil başka bir otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada Murat Üçüncü (28) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Hisar Mahallesi İnönü Bulvarı'nda, meydana geldi. Murat Üçüncü’nün kontrolünü yitirdiği 45 UA 0616 plakalı otomobil refüjü aşıp, karşı yönden gelen E.G. yönetimindeki 09 AFU 911 plakalı otomobille çarpışıp devrildi. Kazada, Murat Üçüncü ile yanındaki Ö.B. ve diğer aracın sürücüsü E.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat Üçüncü, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı. (DHA)

